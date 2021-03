Die Lufthansa-Billigtochter Eurowings will an Ostern 45 Flugzeuge abheben lassen - mehr als doppelt so viele wie derzeit in Europa. "Das Sitzplatzangebot wird sich deutlich mehr als verdoppeln", sagte Eurowings-Chef Jens Bischof. Womöglich werde Osterurlaub auf Mallorca möglich, wenn, wie weithin erwartet, die Baleareninseln wegen der gesunkenen Covid-Fallzahlen nicht länger als Risikogebiet eingestuft werden.