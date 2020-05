Mehr als 4,4 Millionen entlassene Arbeitskräfte haben vergangene Woche in den USA Arbeitslosenhilfe beantragt. Das teilte die Regierung mit. Die durch die Corona-Pandemie verursachte Entlassungswelle halte an.



Zahlreiche Betriebe mussten in den vergangenen fünf Wochen schließen, gut 26 Millionen Menschen haben Arbeitslosenhilfe beantragt. Etwa jeder sechste Arbeiter in den USA hat in dieser Zeit seinen Job verloren. Es ist die heftigste Entlassungswelle seit Beginn der Datenerhebung.