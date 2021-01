Die Frage nach der passenden Geldanlage ist während der Pandemie für viele nebensächlich. Zu schwindelig machen das Corona-Karussell und die Sorgen um Gesundheit und Job. Die Wirtschaft bricht ein. Trotzdem steigen die Kurse an den Aktienmärkten. Was bedeutet dieses Wirrwarr für die Geldanlage 2021? Und was sind die Trends angesichts schmaler gewordener Geldbeutel in der Corona-Krise?