Nun werden Bundesregierung und Bundeskanzlerin in einer Art und Weise attackiert und beschimpft wegen Lockdowns, Impfchaos und Notstandsmaßnahmen ohne Rücksicht auf deren sozialen und ökonomischen Kosten, dass es mir schon viel zu viel ist. So verliert Politik jedes Vertrauen und die Gesellschaft zerfällt in verfeindete Lager.