Deutschland ist der wichtigste Markt für das Urlaubsland Griechenland. "In normalen Zeiten hatten wir oft mehr als vier Millionen deutsche Urlauber zu Gast, viele kamen jedes Jahr wieder. Wir vermissen sie auch als Freunde, nicht nur als Kunden", so Theoharis gegenüber ZDFheute in der TUI-Zentrale am Brandenburger Tor.