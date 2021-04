Daher lehnt der Vorsitzende der Dienstleistungs-Gewerkschaft auch für die Zeit nach der Pandemie Sonntagsöffnungen für den Einzelhandel strikt ab: "Das hilft dem Handel gar nicht", sagte Werneke. Während es in anderen Branchen finanzielle Anerkennung für Mitarbeiter gegeben habe, sei das in den Handelskonzernen nicht so gewesen. "Und deshalb treten wir jetzt dafür ein, uns das in den bevorstehenden Tarifrunden des Handels zu holen."