In Bremen gab es bislang keine einzige Kontrolle; Beschwerden seien in Gesprächen gelöst worden, sagte ein Sprecher der Gesundheitssenatorin. In Baden-Württemberg konnten die Zahlen nur von 13 der 43 Gewerbeaufsichtsämter erhoben werden. Danach gab es rund 37 Kontrollen mit vier festgestellten Verstößen. Das Wirtschaftsministerium in Stuttgart kündigte Mittwoch eine mehrwöchige Schwerpunktaktion der Gewerbeaufsicht an.