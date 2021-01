Bleibt das Homeoffice nach der Corona-Krise?

Josephine Hofmann: Ein deutliches Stück in Richtung hybrider Arbeitswelten. In denen (Zusammen-)Arbeit in Präsenz deutlich selbstverständlicher und umfänglicher durch virtuelle Formate der Kommunikation und Begegnung realisiert werden. Ich persönlich gehe auch davon aus, dass Dienstreisen in Zukunft deutlich selektiver und überlegter durchgeführt werden. Ein echter Nachhaltigkeitsbeitrag!