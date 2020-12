Arbeiten am Küchentisch oder im Kinderzimmer: Wegen der Corona-Krise arbeiten Millionen Menschen in Deutschland zumindest zeitweise von zuhause. Lange Arbeitswege fallen damit zwar weg, dafür steigen Strom- oder Heizkosten. Manch einer kaufte Schreibtisch, Bürostuhl oder schnelleres Internet. Einen Teil des Geldes soll es nun über die Steuererklärung zurückgeben - das will der Bundestag an diesem Mittwoch beschließen.