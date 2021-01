Sarah Wiegand* ist immer noch fassungslos. Die Mitarbeiterin eines Industrieservice-Unternehmens in Bayern berichtet vom letzten Gespräch mit ihrem Vorgesetzten. "Ich muss Ihnen das ja jetzt anbieten", habe ihr Chef gesagt und ihr einen Brief hingehalten. "Ihr Arbeitsplatz ist theoretisch für Homeoffice geeignet", heißt es in dem Schreiben, das ZDFheute vorliegt. Sie solle sich entscheiden und ankreuzen, ob sie künftig im Homeoffice oder lieber im Betrieb arbeiten wolle.