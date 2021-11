Die Fahrradhändler sind bei der Umfrage am pessimistischsten: Sie erwarten 18 Monate Lieferprobleme. Bei den Möbelhändlern sind es 12,5 Monate. Die Spielzeugeinzelhändler gehen von rund elf Monaten aus, die Baumärkte von 10,3 Monaten. Es heißt also schnell zugreifen, wenn sich die Chance auf ein begehrtes Produkt bietet. [Ein Fahrradboom. So steht es um die deutsche Rad-Infrastruktur - ein Überblick in Zahlen und Grafiken.]