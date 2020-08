Wohneigentum in Deutschland wird in der Stadt und auf dem Land immer teurer. Im zweiten Quartal des Jahres lagen die Preise zwischen April und Juni durchschnittlich 5,6 Prozent höher als im Vorjahresquartal. Das hat das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitgeteilt. Auch im Vergleich zum ersten Quartal dieses Jahres sind die Preise um 1,4 Prozent gestiegen.



Das zeigt: Die Preise klettern weiter nach oben, wenn auch weniger stark. In rund einem Monat sollen die regionalen Ergebnisse dann veröffentlicht werden. Nach wie vor steigen die Preise am stärksten in den Metropolen. Aber auch das Häuschen auf dem Land wird teurer.