In gewisser Weise gebe es jetzt schon in bestimmten Bereichen das Offenlegen des Impfstatus, sagt Andreas Lob-Hüdepohl, Theologe und Mitglied des Deutschen Ethikrats im ZDF. "Wenn Sie sich nämlich testen lassen müssen, und das Testergebnis vorlegen müssen, beispielsweise in den Schulen. Um davon befreit zu werden, müssen Sie dann auch den Impfstatus offenbaren", erläutert Lob-Hüdepohl.