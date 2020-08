Die WHO listet auf ihrer Webseite rund 200 Firmen, Universitäten und Institute, die zu einem Corona-Impfstoff forschen. Die folgende Tabelle zeigt, welche Projekte am weitesten fortgeschritten sind und die ersten Entwicklungsphasen bereits abgeschlossen haben. In den ersten drei Phasen wird ein Serum an Probanden getestet. In der vierten Phase prüfen Zulassungsbehörden die Studienergebnisse. Die Tabelle basiert auf den neuesten WHO-Daten, die Mitarbeiter des NDR regelmäßig aktualisieren.