Tatsache sei, dass in den Studien von Astrazeneca nur sehr wenige alte Menschen eingeschlossen worden seien. Das liege wahrscheinlich daran, dass die Studien vor allem in Südafrika und Brasilien durchgeführt worden seien, Länder mit einer sehr jungen Bevölkerung. Während die Biontech-Studien erhebliche Anteile an Studienteilnehmern aus den USA, Europa und Argentinien hatten, mit einer älteren Bevölkerungsstruktur.