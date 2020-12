Die Mainzer Firma Biontech und ihr US-Partner Pfizer kommen einer möglichen Zulassung ihres Corona-Impfstoffs in Europa näher. Sie haben nun auch in der EU eine Zulassung für ihren Corona-Impfstoff beantragt. Die Europäische Arzneimittel-Agentur Ema bestätigte, dass der Antrag auf eine bedingte Marktzulassung für BNT162b2 am Montag eingegangen sei.



Bei der US-Gesundheitsbehörde FDA hatten Biontech und Pfizer bereits am 20. November eine Zulassung beantragt und rechnen mit einer Entscheidung bis Mitte Dezember.