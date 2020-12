Stand des Zulassungsverfahrens:

In den USA und der EU wurde eine begrenzte Zulassung beantragt. Großbritannien hat schon sein Ok gegeben. Die Europäische Arzneimittel-Agentur Ema will bis zum 29. Dezember entscheiden. Eine begrenzte Zulassung gilt zunächst für ein Jahr, in dem das Unternehmen weitere Wirksamkeitsdaten liefern muss.