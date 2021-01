In diesem Fall wäre die Impfung nicht mehr nur Privatsache. Es ginge auch darum, Patienten in Arztpraxen und Kliniken vor einer Ansteckung durch die Beschäftigten zu schützen. Wer sich nicht impfen lässt, obwohl es ihm gesundheitlich zumutbar wäre, könnte dann z.B. in einem großen Krankenhaus in einen weniger riskanten Bereich versetzt werden.