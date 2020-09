Krüger: Entscheidend wird sein, ob und wie die Gewerbetreibenden, die Immobilieneigentümer und die Städte jetzt aktiv werden und die Innenstadt von einer im Prinzip überall gleichen Konsummeile mit Büros in den Obergeschossen zu einem "Place to be" entwickeln. Sie also zu einem jeweils einzigartigen, interessanten, an- und aufregenden Ort zu machen, wo es Dinge zu sehen, zu erleben und zu kaufen gibt, die es sonst nirgendwo gibt.