In den Industrieländern ist dem Internationalen Währungsfonds (IWF) zufolge ein Ende der Corona-Krise in Sicht - zumindest aus wirtschaftlicher Sicht. Dank Impfungen und Konjunkturpaketen soll die Weltwirtschaft in diesem Jahr um sechs Prozent wachsen. Das sind 0,5 Prozentpunkte mehr als noch im Januar angenommen, wie der IWF am Dienstag mitteilte.