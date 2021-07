Generation Corona: "Gravierende Auswirkungen"

... eine Studie des ifo-Instituts hat die gesamtwirtschaftlichen Kosten von Unterrichtsausfall bis zum Ende des Jahrhunderts auf 2,5 Billionen Euro geschätzt, also 1,3 Prozent des zukünftigen Bruttoinlandsprodukts. Diese Kosten werden aber heute nicht so wahrgenommen, weil es Einbußen sind, die in der Zukunft liegen. Man hört ja, dass die Noten im Schnitt nicht so stark eingebrochen sind, aber wurden die Bildungserfolge auch realisiert?