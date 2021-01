Für Familien gibt es nun mehr Klarheit bei den geplanten zusätzlichen Kinderkrankentagen in diesem Jahr. Die Extra-Tage sollen nicht nur bei geschlossenen Schulen und Kitas genutzt werden können, so das Bundesgesundheitsministerium. Sondern auch, wenn lediglich die Anwesenheitspflicht in der Schule ausgesetzt ist oder der Zugang zur Kita eingeschränkt wurde.