"Wir stellen fest, dass die öffentliche Hand gerade in den zukunftsträchtigen Bereichen Digitalisierung und Klimaschutz einiges an Infrastruktur bereitstellen muss", so Feld. "Wir brauchen eine möglichst flächendeckende Breitbandversorgung in Deutschland und Fortschritte beim Ausbau der Stromnetze - nicht zuletzt für einen Ausbau der E-Mobilität in den Städten." Bei der energetischen Gebäudesanierung öffentlicher Gebäude gebe es einen enormen Nachholbedarf. "Mit mehr Investitionen könnte die Bauwirtschaft unterstützt werden, die schon meldet, dass weniger Aufträge nachkommen."