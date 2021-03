Für die nähere Zukunft gilt in Sachen Konsum, was für die Pandemie insgesamt gilt: Verlässliche Vorhersagen sind unmöglich. "Ob es tatsächlich zu zusätzlichen Konsumausgaben im nennenswerten Umfang kommt, ist allerdings fraglich", schreibt Ifo-Konjunkturforscher Timo Wollmershäuser in seiner Frühjahrsprognose.