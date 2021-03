Die Einkommensverluste in der Wirtschaft sieht der ifo Experte unkritisch: "Natürlich haben wir kurzfristig Einbußen erlitten, aber unsere Einkommen sind trotz historischer Krise immer noch gestiegen, wenn auch nicht so kräftig wie in den Jahren zuvor". Das sei für eine Rezession dieses Ausmaßes schon besonders.