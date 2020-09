Baufinanzierungen seien weiter nachgefragt, beobachtet Jörg Utecht, Vorstandsvorsitzender des Baufinanzierungsvermittlers Interhyp anhand der Kundenanfragen. Die Bauzinsen aber schwanken in den letzten Wochen. Denn nach den Kursstürzen am Aktienmarkt waren viele Investoren in sichere Staatsanleihen geflüchtet, deshalb sanken die Renditen auf neue Rekordtiefs.