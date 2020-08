Für das Gesamtjahr 2020 erwartet die Branche einen Absatz an Toilettenpapier, der sich in etwa in Höhe des Vorjahres bewegt. So bleibt der Verbrauch in Deutschland relativ gleichbleibend bei 750.000 Tonnen im Jahr. Das entspricht 3,4 Prozent der gesamten Papierproduktion.