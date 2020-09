YouTube überträgt nur noch in SD. Symbolbild

Quelle: Franz-Peter Tschauner/dpa

Nach Netflix wird auch YouTube die Bildqualität in Europa etwas verschlechtern, um die Netze in der Coronavirus-Krise zu entlasten. Alle Videos sollen in den kommenden 30 Tagen nur noch in Standard-Auflösung übertragen werden, wie die zu Google gehörende Videoplattform ankündigte.



Bei einer hohen Bildauflösung gibt es ein schärferes Bild, weil mehr Pixel dargestellt werden. Dafür werden aber auch mehr Daten übertragen. In Europa gibt es die Sorge, dass die verstärkte Heimarbeit die Netze verstopfen können.