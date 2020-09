TUI-Tafel auf dem fast leeren Flughafen von Palma de Mallorca.

Quelle: Clara Margais/dpa

Bei Tui Deutschland sollen die Beschäftigten wegen der schwierigen Geschäftslage durch die Coronakrise für ein halbes Jahr in Kurzarbeit gehen. Die mit dem Management vereinbarte Regelung greife vom 1. April an, heißt es in einer Betriebsrats-Information an die Mitarbeiter.



Tui ist - wie viele andere Reiseveranstalter, Fluggesellschaften oder Gastronomiebetriebe - wegen der globalen Verbreitung des Coronavirus erheblich in Bedrängnis geraten. So ist die Nachfrage nach Urlaubsreisen weggebrochen.