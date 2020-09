In ganz Deutschland fühlen sich Obst- und Gemüsebauern von der Politik im Stich gelassen. Zum Beispiel die Firma "Alois Wagner Gemüsebau" im bayerischen Mamming. Sie produziert Einlegegurken und Erdbeeren, braucht jedes Jahr 500 Saison-Arbeitskräfte. Das am 25. März von Horst Seehofer verkündete Einreiseverbot für Saisonarbeiter hatte die Firma kalt erwischt. "Halb 9 Uhr früh ging bei uns eine E-Mail ein", so Ursula Wagner, "dass die Grenzen ab 17 Uhr geschlossen sind und Saisonkräfte nicht mehr einreisen dürfen."