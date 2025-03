Während Corona waren sie plötzlich überall: Schnelllieferdienste wie Gorillas, Getir, Flink oder Grovy. Werbeclaims wie "Flink's dir" oder "Gorillas - faster than you" an jeder Straßenecke. Die Start-ups witterten in der Pandemie ihre Chance. "Die Stimmung in der Szene war: Da geht was, vielleicht kann man die Welt des Lebensmitteleinkaufs dauerhaft umkrempeln", erinnert sich Ronny Gottschlich, Ex-Manager des Lieferdienstes Gorillas.