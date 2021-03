Ab diesem Montag darf auch der Einzelhandel in weiten Teilen des Landes unter Auflagen wieder öffnen. In Geschäften bis 800 Quadratmeter gilt dabei eine Beschränkung von einem Kunden auf zehn Quadratmetern. In größeren Geschäften gelten 20 Quadratmeter pro Kunde, ab 2.000 Quadratmetern 40 Quadratmeter. Wenn die landesweiten Inzidenzwerte an drei Tagen in Folge über einen Wert von 50 steigen, wird der Öffnungsschritt zurückgenommen - zumindest in den Kommunen, die dann über diesem Wert liegen. In den Geschäften geht es dann zurück zum Termin-Shopping. Dabei gilt: ein Kunde auf 40 Quadratmetern mit Terminvereinbarung und Kontaktverfolgung. In Landkreisen mit einer Inzidenz von mehr als 100 bleiben die Geschäfte weiter geschlossen.



Die Philosophie der nächsten Wochen werde so sein, dass es Zeiten gibt, in denen Öffnen möglich ist und dies für den Gesundheitsschutz auch wieder zurückgedreht werden müsse, wenn die Zahl der Neuinfektionen deutlich steige, so Regierungschefin Malu Dreyer.