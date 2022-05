Fraport-Bilanz : Luftfahrt leidet an Pandemie-Folgen

In der Corona-Pandemie war es kaum noch möglich, die Welt zu erkunden: gestrichene Flüge, geschlossene Grenzen, Lockdowns in den Metropolen und natürlich die Angst vor einer Infektion. Mit "Revenge Travel", zu Deutsch Rache-Reisen, möchten sich die Urlauber nun an Corona rächen. Der Trend zieht immer mehr Menschen in die weite Welt hinaus. Sie wollen das erleben, was sie während der Corona-Zeit verpasst haben.