Rettungspaket für Lufthansa steht offenbar

"Die Einigung soll so aussehen", sagt Theo Koll, Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios in Berlin: "Der Bund hilft Lufthansa mit neun Milliarden Euro. Dafür beteiligt sich Berlin mit 25 Prozent plus einer Aktie an der wirtschaftlich schwer angeschlagenen Airline". Damit hätte Berlin ein Viertel der Airline gekauft. Bei Entscheidungen hätte der Bund sogar eine Sperrminorität. Zwei Aufsichtsräte sollen demnach von der Bundesregierung besetzt werden.