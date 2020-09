"Die Flexibilität unserer Branche ist gerade auch ein Vorteil, saisonale Schwankungen gehören eigentlich immer dazu", erklärt Zeissig. Bedenklich sei jedoch, dass das Frühjahr eigentlich die beste Zeit für Messebauer ist; die Zeit, in der volle Auftragsbücher andere Monate ausgleichen sollten, in denen kaum Veranstaltungen geplant werden. "Es kann also sein, dass wir die Auswirkungen erst in ein paar Monaten wirklich merken", sagt Zeissig. Wenn die jetzt vielfach angesetzten Ausweichtermine weniger Publikum und Aussteller anziehen, büßt die Branche doppelt Umsatz ein.