Die beiden "Spreegold"-Betreiber versuchen alles, um ihr Unternehmen durch die Krise zu steuern und haben einen offenen Brief an die Bundesregierung geschrieben. Titel: "Ein Hilferuf zur Rettung unserer Gastronomie- und Hotelbetriebe". In ihrem Brief fordern sie unter anderem Entlastungen bei Mieten und die Aufstockung der Kurzarbeitergehälter auf 100 Prozent.