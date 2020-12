Überall da, wo Musik gespielt wird, bei Liveauftritten, in Clubs und Restaurants, im Fitnessstudio oder im Kino, bekommen die entsprechenden Musikverleger*innen Geld dafür, dass die von Ihnen verlegte Musik gespielt wird. In diesem speziellen Segment macht sich für Barthel ein Webfehler des Hilfsprogramms der Bundesregierung bemerkbar: Weil "Konzerttantiemen immer erst mit einem zeitlichen Versatz ausgezahlt werden, realisieren sich diese Umsatzverluste erst in den Folgejahren".