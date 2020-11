Beide Unternehmen glauben noch in diesem Jahr 50 Millionen Impfdosen herstellen zu können. Weitere 1,3 Milliarden sollen es bis 2021 sein. Sobald die Zulassung genehmigt sei, könne man "innerhalb weniger Stunden (...) für die Impfstoffauslieferung bereit sein", heißt es in der Mitteilung weiter. Der Impfstoff BNT162b2 zeige einen 95 Prozentigen Impfschutz, ohne dass es bisher zu "schwerwiegenden Nebenwirkungen" gekommen sei, so Biontech.