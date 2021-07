2020 investierten die Deutschen etwa 22 Prozent mehr Geld in Bio-Food und Bio-Getränke als noch 2019. Die Menschen kochten mehr zu Hause und kauften bewusster ein. Agrarexperte Haerlin geht von einem deutlichen Zusammenhang aus: "Wenn man schon gegen das Virus im engeren Sinn nichts unternehmen kann, so will man wenigstens die Gesundheit der Familie stärken, da liegt die qualitativ bessere Ernährung nahe."