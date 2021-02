Hartmann: In der Tat können viele Unternehmen die Menge an Daten, welche täglich in ihrer Lieferkette generiert werden, kaum erfassen oder auswerten. Sowohl in der Lieferkette als auch in der eigenen Fertigung schaffen Kompetenzen in den Bereichen Robotik, Blockchain, 3D-Druck und anderen Industrie-4.0-Technologien ungeahnte Wettbewerbsvorteile, die deutsche Unternehmen für sich nutzen können.