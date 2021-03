Eine klare Zielvorgabe, wie viele Unternehmen wie viele Tests für wie viele Beschäftigte regelmäßig kostenlos anbieten sollen, fehlt in der Selbstverpflichtung. Bis zum nächsten Gipfel am 12. April will die Bundesregierung überprüfen, ob sie die Beteiligung für ausreichend befindet - und falls nicht - mit einer rechtlich zwingenden Verordnung nachjustieren.