Gerade vor Ostern war in den Testzentren im Land Hochkonjunktur. Das Unternehmen CoviMedical betreibt unter dem Namen 15Minutentest.de 66 Testzentren in Deutschland. Weitere sind geplant, die Nachfrage nach Tests ist groß. Allein in der Woche vor Ostern wurden in den Zentren über 110.000 Tests durchgeführt. 0,67 Prozent davon waren positiv. Rund 700 asymptomatisch Infizierte wurden so kurz vor möglichen Osterbesuchen entdeckt.