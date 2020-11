Gaststätten, Restaurants und Kultureinrichtungen müssen wegen des Teil-Lockdowns weiter geschlossen bleiben. Auch viele Firmen stecken in den roten Zahlen. Eine "Welle von Unternehmenspleiten" droht - und die wäre aber viel schwieriger auszugleichen, als nun viel Geld auszugeben, betonte Finanzminister Olaf Scholz am Freitag - und gab Details für die angekündigten Dezemberhilfen an. Für den letzten Monat im Jahr steht die Höhe der Hilfen nun fest - mindestens 15 Milliarden Euro.