"Die Hütte brennt" - mit diesen drastischen Worten beschreibt Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow die Corona-Lage in seinem Bundesland und spricht sich damit deutlich gegen Forderungen nach Lockerungen in der Corona-Pandemie aus. "Wir müssen einfach der Tatsache ins Auge sehen, dass das Virus jetzt erst anfängt, richtig Fahrt aufzunehmen", sagte der Politiker am Sonntagabend im ZDF heute journal.