Deutsche Reisewarnung schockt Mallorca

Auslöser für die Reisewarnung der Bundesregierung war die zuletzt in Spanien stark gestiegene Zahl von Corona-Fällen. Allein am Freitag kamen knapp 3.000 neue Fälle hinzu - fast doppelt so viele wie durchschnittlich in den ersten zwölf Augusttagen. Spanien verzeichnet mit mehr als 342.000 Infizierten die höchste Zahl in Westeuropa.