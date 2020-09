Eine ähnliche Regelung gilt auch in Italien. Die beiden Nationen sind die weltweit am schlimmsten von der Pandemie betroffenen Staaten.



Seit dem Inkrafttreten des Alarmzustandes am 15. März durften Angestellte und Selbstständige trotz Ausgangsbeschränkungen weiter in ihre Büros gehen. Jedoch war die Bevölkerung aufgefordert, so viel wie möglich von Zuhause aus zu arbeiten. Jetzt schickt Sánchez die meisten Arbeitnehmer komplett in eine Art "Zwangsurlaub".