Doch auch bei einem vergleichsweise dicken Geldpuffer lauern Fallstricke. Wenn die Wirtschaft stockt, und das Geld besonders knapp wird, laufen insbesondere Selbständige Gefahr, an Reserven zu gehen, die eigentlich für die Altersvorsorge gedacht waren. Um den mühsam aufgebauten Betrieb länger am Leben zu halten, nehmen sie so in Kauf, später als geplant in den Ruhestand gehen zu können.