... ist Direktor am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn. Er forscht auf den Gebieten der experimentellen Wirtschaftsforschung und der Verhaltensökonomik. Sein Buch "Die Entdeckung der Geduld" wurde in mehrere Sprachen übersetzt.

