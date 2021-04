Auch die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung hatte gestern Zahlen zu Corona-Tests in Betrieben veröffentlicht, die auf den ersten Blick so gar nicht zu den Jubelmeldungen der Wirtschaftsverbände zu passen schienen - aber bei genauerer Betrachtung ein ähnliches Bild ergeben: Die Corona-Schnelltests am Arbeitsplatz liefen schleppend an, heißt es. Nur 23 Prozent der Beschäftigten hätten in einer Befragung berichtet, dass alle Präsenzbeschäftigten in ihrem Betrieb schon mindestens einmal pro Woche einen Schnelltest machen könnten.