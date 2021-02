Wirtschaft ruft nach mehr Corona-Staatshilfen

Nach den jüngsten Beschlüssen von Bund und Ländern gebe es "definitiv Gesprächsbedarf", sagte die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands Deutscher Hotels und Gaststätten (Dehoga), Ingrid Hartges, den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland am Samstag. Altmaier will am Dienstag mit Wirtschaftsverbänden über die schwierige Lage in der Corona-Krise sprechen.